Détox… ¿emocional? Sí y aquí te digo cómo hacerlo

Comienza el año con un detox emocional

FUENTE: msn

Como sabes, las mamás siempre son muy sabias y si hay algo que me ha recomendado desde joven es que, cada que empieza un nuevo año, es importante hacer un detox… emocional.

Sí, así como procuramos limpiar nuestro cuerpo de toxinas, debemos hacerlo también con nuestra mente y corazón; cosas que rara vez hacemos. Al liberarnos de emociones o personas fluimos y atraemos mejores cosas.

Sólo piénsalo: verte bien, es sentirte bien y eso se logra sólo si la mente y el cuerpo están en armonía.

Así que si tu quieres lograr esto, te paso una guía de un detox emocional para hacer ese cambio que quieres:

OJO: Eso sí, debes tener la convicción de querer lograrlo.

1. Haz un Examen de conciencia

Primero, analiza tu rutina: ¿Qué haces? ¿Cómo tratas a los demás? Es importante concentrarte en ti y conocerte. Te recomiendo que tengas una citas a solas: ve por un café, a un parque o un lugar en el que te sientas segura, tranquila y que no te puedan interrumpir, es un momento íntimo que debes tomarte en serio y concentrarte en tu vida.

2. Identifica tus emociones

No sé en que momento nos dijeron que si te haces la que no pasa nada, todo sigue. ¡ERROOOR! ¿y sabes porqué? bueno es porque traes cargando el sentimiento sin razón. Negar lo que sientes sólo te hará sentirte peor. Aprende a darle la importancia a tus emociones.

© Proporcionado por Me lo dijo Lola

Si estás irritable todo el tiempo, con ganas de llorar -o matar a alguien- es momento de que identifiques que te tiene así y ponerle nombre: puede ser ese aumento que querías y no te dieron, la enfermedad de un ser querido, etc. no te hagas la fuerte, permítete sentir.

3. Decide lo que quieres y lo que NO para ti

Ok, ya identificaste tu problema y, ¿luego? Bueno, entonces es momento de que tengas lo claro que necesitas y lo que no en tu vida. Para lograrlo deberás:

4. Eliminar lo que te hace daño

Incluyendo la autocrítica; los pensamientos negativos ( y sí incluye los que tu solita te inventas) y todos aquello que no te produce felicidad: termina amistades tóxicas, tira objetos que no te producen placer, etc. Evita tener algo que te recuerde todo el tiempo situaciones feas o tus defectos, concéntrate en lo bueno y refuerza en lo que eres débil.

Te puede interesar: Este es el drama de las amistades tóxicas

© Proporcionado por Me lo dijo Lola

5. ¡Cierra ciclos!

Cuando te decides a eliminar lo que te hace daño, viene lo más difícil y es cerrar ciclos. No es fácil, pero debes convencerte de que es lo mejor para ti.¿Cuándo has visto que un globo vuele cuando está amarrado? Es lo mismo con tu persona, no vas a cambiar si no dejas atrás tu pasado; creeme la mente es poderosa y si tu te convences que es lo mejor para ti podrás fluir.

No te aferres y hazte la idea que lo que pasó era lo que tenía que pasar. Todo en tu vida es un aprendizaje.

6. Apapáchate

Dejar de ir no es fácil y por eso mereces consentirte, ¡hazlo! Te lo mereces, no necesitas regirte por la aprobacion de los demás. Nos encanta que nos reconozcan pero debes empezar por ti, Si no te quieres nadie más lo hará.

© Proporcionado por Me lo dijo Lola

7. Atrévete a hacer cosas nuevas

Cuando haz eliminado todo lo que te cause daño tienes energía para renovarte; así que es momento de hacer todo eso que no habías podido hacer: un viaje, un cambio, realizar cosas nuevas te motivan y te ayudan a (re)descubrir tu persona.

Es normal que tengas miedo al principio, porque hacer un cambio de vida es dejar tu zona de confort, pero te lo prometo si te autoconvences de que es lo mejor para ti, todo lo demás fluirá…

No olvides que cada viernes te tengo una historia de “Ahora Sí Necesito un Drink” para que nos ríamos y también lloremos de todas esas historias que forman nuestra vida.