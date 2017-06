Detienen otros tres ex funcionarios:

Integraban red del ex gobernador Duarte

Tres ex funcionarios de la pasada administración que encabezó el ex Gobernador, Cesar Duarte Jaquez, fueron detenidos acusados de Peculado por el desvió de cuantiosas cantidades de dinero del erario público.

Se trata de Karla J. B. ex directora Administrativa de la Secretaria de Educacion Cultura y Deporte, se le acusa de hechos que se registraron de febrero a abril de 2016, por desvió 246 millones.

Los supuestos contratos consistían en capacitación para docentes de nivel básico por 55 millones de pesos, curso en materia en materia del medio ambiente por 46 millones de pesos, taller para padres de familia de preescolar y primaria por 55 millones de pesos, además de la prestación de servicios profesionales, diseño e implementación de un software por 90 millones de pesos.

También se detuvo a Sergio M. I. ex Director de Adquisiciones de la Secretaria de Hacienda, por un supuesto desvió de 379 millones 204 mil pesos, simulo contratación de servicios que nunca fueron presentados.

Además, del arresto de Jesús Manuel E.F. ex Auditor Superior del Estado de Chihuahua, acusado del delito de peculado por más de 542 mil pesos, con lo cual se adquirieron cuatro paquetes vacacionales para él y sus familiares.