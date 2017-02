Detienen a mexicana mientras tramitaba permiso para permanecer en EU

PHOENIX.

La inmigrante mexicana Guadalupe García de Rayos fue detenida en las Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix, tras acudir para renovar su permiso de estancia en el país.

UPDATE: Guadalupe Garcia De Rayos has been taken into custody by ICE and will be taken to Florence Detention Center pic.twitter.com/BHJkVSo8zX

