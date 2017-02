Detienen a “doble” de Adolf Hitler (FOTOS)

Hay países en los que honrar a Adolf Hitler o al nazismo es considerado un delito, tal es el caso de Austria.

El pasado 11 de febrero, un sujeto fue detenido mientras caminaba por las calles de Braunau am Inn. Si bien no parecía que el hombre estaba haciendo algo fuera de lo común, el sujeto se paseaba luciendo un look muy similar al del Führer, motivo por el cual, las autoridades decidieron actuar.

La localidad en cuestión se trata de la ciudad natal del militar alemán, donde el doble, llamado ‘Harald Hitler’, visitó la antigua casa del canciller, un bar y una librería en la que ojeo revistas sobre la Segunda Guerra Mundial, todo esto caracterizado con bigote, corte de cabello y la ropa que solía usar Hitler.

Al momento de ser arrestado, el hombre, de 25 años no se resistió. De acuerdo con David Furtner, portavoz de la policía, el detenido no padece ninguna enfermedad mental, por lo que fue trasladado al centro penitenciario de Ried.