Detenido un informático ruso en Barcelona a petición de EEUU

Un informático ruso, identificado como Stanislav Lísov, de 31 años, fue detenido en el aeropuerto de Barcelona el pasado día 13 a petición supuestamente de Estados Unidos, denunció su esposa, Daria, en declaraciones a la cadena de televisión RT.

“Los agentes españoles que le detuvieron han dicho que ha sido a petición del FBI y de Interpol“, dijo la mujer, que señaló que su esposo fue detenido cuando se disponía a abordar un avión con destino a Francia.

Fuentes de la investigación confirmaron a Efe en Madrid que el sospechoso fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición de la Audiencia Nacional para tramitar su posible extradición.

Las fuentes explicaron que Lísov está reclamado como hacker, aunque desvincularon sus actividades del espionaje político en Estados Unidos.

Según Daria, su marido fue recluido en el centro penitenciario de Brians, en la región Cataluña.

Consultado por el caso de Lísov, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recalcó hoy que Rusia no permitirá que se vulneren los derechos de los ciudadanos rusos en el extranjero si estos no han cometido actos ilegales.

Al mismo tiempo, Peskov recalcó que “no se debe generalizar” y que cada caso hay que examinarlo por separado, y añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia presta asistencia jurídica a los ciudadanos del país que afrontan situaciones como la del informático detenido en Barcelona.

