Detectan tumor a Marta Sánchez

La española aún no sabe si se trata de un tumor maligno.

México.- Pese a que son días para celebrar, la cantante y compositora Marta Sánchez se encuentra sumamente preocupada dado que le detectaron un tumor en el intestino, el cual aún desconoce si es maligno.

“Tengo ahí eso, todavía no me lo quiero mirar y me ha regañado ya este año mi ginecólogo, me ha dicho que este año no me lo deja pasar por alto”, reveló a la revista ‘Qué me dices!’

Tras asegurar que teme por lo que le puedan decir, Marta se concentra en proyectos sin descuidar el amor.

“Si a los 51 años le digo al amor que no, ¡qué horror, qué tristeza!, o sea ni a los 80 le diría que no al amor”, dijo confirmando su soltería tras su fallido romance con Casey Ustick.

Con Información de Sdpnoticias