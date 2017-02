Despega Falcon 9 rumbo a Estación Espacial Internacional

El lanzamiento fue reprogramado para este domingo.

El cohete SpaceX Falcon 9 despegó este domingo por la mañana en su segundo intento, tras el fallido lanzamiento el sábado.

El lanzamiento estaba programado en el Centro Espacial Kennedy de Florida, sin embargo, fue cancelado por un incidente en la segunda etapa del vector de control de propulsión 13 segundos antes del despegue.

LIFTOFF! The @SpaceX #Dragon spacecraft leaves Earth to deliver cargo and supplies to @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/290v3yjvYu

— NASA (@NASA) February 19, 2017