‘Despacito futbolero’ supera a la versión original de Luis Fonsi (VIDEO)

Muchos están cansados de escuchar ‘Despacito’ y se estresan con solo oír la voz de Luis Fonsi o Daddy Yankee, pero esta versión viral en YouTube vale la pena escucharla una y mil veces.

Los creadores de esta nueva versión de ‘Despacito’ no tuvieron mejor idea que cambiar totalmente la letra de esta pegajosa canción con nombres de futbolistas y viene causando furor en YouTube.

Esta canción se convertido al igual que la versión original en viralconsiguiendo más de 2 millones de visualizaciones y tal fue el éxito que diversos ‘youtubers’ han compartido en sus propios canales este nuevo ‘hit’.

“Despacito” ahora será conocido como “Ro-nal-di-nho” que es uno de los nombres que sustituyen el coro de la canción. Lo sorprendente es que han logrado no repetir futbolistas (bueno solo mencionan dos veces ‘Neuer’) utilizando cerca de 200 nombres con una duración de 02:19 minutos.

Desde Ronaldo, Ramos, Chicharito, Rooney, Piqué, Neymar, Morata, Mashcherano, Pogba pasando por Messi conforman el ritmo de esta que promete empoderarse como viral ya que ha superado las 420 mil visualizaciones.

Como se recuerda ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el número 1 en videos hechos en español con 2,606 millones de reproducciones, hace un par de semanas fue destronado por ‘See you again’ de Wiz Khalifa con 2,923 millones de visitas.