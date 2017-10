Descubren cuánto sexo hay que tener para ser feliz

- in Ciencia

By canal44

Aunque el sexo se practique desde el inicio de los tiempos, es un tema en el que aún hoy en día queda mucho por descubrir. Por eso siempre hay nuevos datos relacionados con el orgasmo , las mejores posturas o cómo conseguir tener más sexo, Ahora, los últimos datos han revelado información sobre la frecuencia ideal con la que tener sexo y que te haga feliz. Y sorprende, porque quizá es menor de la que pensabas.

Un estudio de la Universidad de Toronto, en el que han participado más de 30.000 personas, ha concluido que las parejas que tienen relaciones una vez por semana son más felices.

Aunque para muchos parezca una cifra insuficiente, una de las investigadoras, Ami Muise, ha explicado que “Las parejas que tenían sexo más frecuentemente también eran más felices. Pero esta asociación dejaba de ser cierta con frecuencias mayores a una vez a la semana”. Esto quiere decir que, si tienes sexo más de una vez a la semana, no vas a ser infeliz, está claro, pero tampoco va a hacerte más feliz.

EL ‘PERO’ DEL ESTUDIO

Sí, las personas que tienen sexo una vez a la semana son más felices, según los datos, pero hay un matiz: las relaciones sexuales no deben ser rutinarias. Por lo tanto, no sirve si la pareja pacta hacerlo cada viernes por la noche, si no que debe ser algo que surja de la conexión con la otra persona.

El secreto se basa en la chispa más que la frecuencia y en olvidarse del sexo de los demás. Por eso, no todas las parejas deben tener la misma frecuencia, ni hacerlo de la misma manera o en el mismo sitio. Ahora, por ejemplo, entre los famosos se ha puesto de moda hacerlo en sitios variopintos, como en un avión.