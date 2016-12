Descartan explosión en avión ruso que se estrelló con 92 personas a bordo

El accidente sufrido por un avión ruso, que se estrelló en el mar Negro con 92 personas, no fue debido a una “explosión a bordo” sino a un “funcionamiento anormal” del aparato, según las primeras conclusiones reveladas este jueves por las autoridades rusas.

La pista de un acto terrorista no ha sido oficialmente descartada, aunque el análisis de los restos encontrados y de las cajas negras privilegian la tesis de un problema técnico o de pilotaje. “Está claro que hubo un funcionamiento técnico anormal. Los expertos tendrán que aclarar las razones y es por ello que se creó una comisión especial”, declaró en conferencia de prensa el ministro de Transportes, Maxime Sokolov.

Las primeras conclusiones serán brindadas en enero. Hasta entonces por lo menos, la flota de Tupolev Tu-154 aún en servicio quedará en tierra. La investigación ya concluyó que no hubo “explosión a bordo” del aparato, según el general Serguei Bainetov, director de seguridad aérea del ejército.

Pero “un acto terrorista no es forzosamente una explosión, y no excluimos” esta hipótesis, añadió, subrayando que un atentado puede ser fruto de una “acción mecánica” sobre un elemento del aparato o en el interior del mismo. “La pista de un atentado no está excluida, pero no está considerada como la principal”, resumió Sokolov.

Cinco días después de la catástrofe aérea, los buzos e investigadores terminaron la “fase principal” de búsqueda y extrajeron del mar “todo lo vinculado al siniestro del avión”, quedando sólo por recuperar pequeñas partes del aparato y fragmentos de cadáveres.

El siniestrado avión transportaba a bordo 92 personas, entre las cuales más de 60 miembros del célebre Coro del Ejército Rojo, que tenía que dar un gran recital de Año Nuevo en la base de Hmeimim, donde están desplegados los pilotos, soldados y miembros de las fuerzas especiales rusas que operan en Siria desde el 30 de setiembre de 2015.

Con Información de Rpp.pe