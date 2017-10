Descarta policía tiroteo en Universidad al sur de California

La Policía de Los Ángeles afirmó que no hay peligro para la comunidad.

Estados Unidos.- La Policía de Los Ángeles se pronunció a través de redes sociales y descartó peligro tras reportar un falso tiroteo en la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Podemos confirmar que no ha habido disparos en @USC. Búsqueda sistemática se llevó a cabo en coordinación con @USCDPS. No hay peligro para la comunidad”, escribió la Policía.

Sin embargo, en medio del caos los estudiantes evacuaron del centro de estudios, tal y como lo muestran algunos videos.

Horas después del ataque mortal en Las Vegas, la Policía acudió al campus de una universidad estadounidense por una alerta de tiroteo, en California (Estados Unidos).

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, el reporte provino de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés).

We can confirm there’s been NO shooting on @USC Campus. Systematic search was conducted in coordination with @USCDPS. No danger to community

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017