Derbez pedirá adelanto de su próximo proyecto para ayudar a damnificados

- in Espectáculos

By canal44

Eugenio Derbez planea pedir un adelanto de su próximo proyecto y solicitará que se le duplique la cantidad para seguir apoyando

México.- Eugenio Derbez reveló que además de las labores que ya ha realizado para ayudar a los damnificados por el sismo en México, también planea pedir un adelanto de su próximo proyecto y solicitará que se le duplique la cantidad para seguir apoyando a las personas afectadas y poder colaborar en la construcción de algunas casas.

“Estoy tratando de hacer mil cosas para ayudar, estoy acá, pero mi corazón está en México, hay gente que me dice: ‘sí, pero tú estás allá’, les digo: ‘sí, pero el Chicharito también está en Europa jugando fútbol’. Una cosa es que trabaje acá y mi corazón está en México”, explicó el actor en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Al respecto del dinero que solicitará, Derbez explicó: “estoy trabajando, pero también estoy en las juntas hablando por teléfono, me estoy juntando con mucha gente importante, estoy hablando incluso con la gente de (…) Pantelion (Films), de mi empresa, para decirles que me adelanten el dinero de mi próxima película y que me igualen cantidad para hacer así un donativo fuerte. (…) Si superamos la meta vamos a poder construir de entrada 10 casas, a 10 familias que se les hayan caído sus casas”.

Asimismo, Eugenio manifestó su interés de reunirse con los demás famosos que están colaborando tras la tragedia en su país y de esa manera poder formar un solo frente y ayudar a más mexicanos.

Por otra parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante no perdió la oportunidad de preguntarle al también productor sobre su sentir ante el embarazo de su hija Aislinn Derbez, quien lo convertirá en abuelo en los próximos meses.

“Pues me siento un poquito más viejo, pero muy contento”, finalizó la entrevista Derbez fingiendo voz de viejito.

Información Agencia