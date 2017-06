Demandó a Hersheys por vender chocolates incompletos

El consumidor acusa a la marca de ofrecer los paquetes con menos producto a un precio elevado

Luego de que un consumidor de comprara dos cajas de chocolates, una de Whoppers, Reese’s Pieces y otros dulces, presentó una demanda a la marca Hershey, por llenar de menos los paquetes de dichos productos.

Fue en otoño del año pasado, cuando Robert Bratton de Missouri comprar los paquetes de chocolates y se diera cuenta de que la caja de Whoppers estaba llena en un 59%, mientras que la de Reese Piece’s estaba llena en un 71 por ciento.

Bratton afirma que Hershey da menos por el precio que pagan los consumidores y es “engañoso e ilícito”, y le pide a la empresa que les pague a sus consumidores al menos USD 5 millones.

El panorama general es bastante obvio”, dijo David L. Steelman, el abogado principal en el caso y socio del Steelman, Gaunt & Horsefield.

“No solo se omiten las regulaciones federales sino que cualquiera que camine por un supermercado puede advertir que los fabricantes tratan de vender productos con promesas que simplemente no son ciertas”.

Hershey niega la acusación de que su envoltura es engañosa. Intentó que la demanda no prosperase, pero la jueza de Distrito Nanette Laughrey decidió que el caso puede seguir adelante porque “los tribunales no pueden concluir como una cuestión de ley, durante esta etapa de la litigación, que el paquete no es engañoso”.

Un portavoz de Hershey dijo que la compañía no hace comentarios sobre litigios en curso. En su pedido de desestimación, Hershey —una compañía de dulces con sede en Pensilvania— dijo que

“al seleccionar los paquetes de Reese’s Pieces o Whoppers un consumidor razonable se daría cuenta de que no están llenos hasta el borde”.

La compañía añadió:

“En nuestra industria es sabido que prácticamente toda la mercancía empaquetada incluye cierta cantidad de espacio vacío, necesario para una fabricación y distribución eficiente”.

Pero Bratton y sus abogados argumentan que [el hombre] fue engañado al creer que el paquete que compró contenía más dulces de lo que realmente tenía.

“Las compañías dicen que ‘son sólo centavos’, pero esto es una violación de una ley federal”, dijo Scott Kamber, de Kamber Law, otro abogado principal en el caso.

“Veinte por ciento de la caja: serían 20 centavos extras para la firma cada vez que alguien compra una caja de dulce por un 1 dólar”

OTRAS DEMANDAS

El juicio es el más reciente de una serie de casos similares que intentan avanzar en los tribunales estadounidenses. Varias demandas recientes argumentaron que las bolsas de chips de Wise Foods son 67% aire, que Barilla no llena lo suficiente sus cajas de pasta y que Starbucks incluye demasiado hielo en sus cafés fríos.

En febrero, una mujer de California inició acciones contra los fabricantes de Mike and Ike por razones similares. (Con la excepción de la demanda de Starbucks, la que fue rechazada por un juez, las otras siguen en curso.)

El año pasado, Subway llegó a un acuerdo con unos consumidores que le habían hecho juicio por vender sándwiches de un pie de largo que no llegaban a esa medida. Como parte del acuerdo, Subway dijo que comenzaría a requerirle a sus empleados que “usaran una herramienta para medir el pan” y asegurar así que sus sándwiches de 6 y 12 pulgadas cumplieran con lo prometido. (“Fue difícil probar daños monetarios porque todo el mundo se comió la evidencia”, dijo el abogado principal en aquel momento.)

María Glover, una profesora de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la avalancha de litigios similares no es un accidente.

Con información Infobae