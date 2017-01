Del partido del amor de Juan Gabriel a la república amorosa de Andrés Manuel

Andrés Manuel López Obrador no miente. No se le da hacerlo. No le interesa lograr sus objetivos mediante falsedades.

Si la política, como el arte de la guerra –lo dijo Sun Tzu– se basa en el engaño, AMLO engaña siempre con la verdad.

AMLO hace lo que dice y dice lo que hace… Y no le importa meterse en problemas por expresar sus opiniones, independientemente de si coinciden o no con las de la mayoría.

Si Andrés Manuel afirma que le gusta Juan Gabriel, que admira a Juan Gabriel, que Juan Gabriel lo apoyaba en 2006, es la pura verdad.

Mienten casi todos los políticos que hoy aseguran que eran grandes admiradores de Juan Gabriel, pero AMLO no: Andrés dice la verdad.

Me consta que Andrés Manuel escucha a Juan Gabriel. En su casa, en su oficina, en el coche…

Andrés ha dicho que el partido de Juan Gabriel era el del amor. Es verdad. Los artistas, ante todo, aman a toda la gente.

Y Andrés Manuel, como bien sabemos, es un ciudadano de la república amorosa. El líder de Morena es un hombre bueno que vive entregado a los demás.

Dos grandes mexicanos, Andrés Manuel y Juan Gabriel. La música del segundo inspiró al primero. Y la lucha incansable del dirigente de izquierda convenció al gran compositor de que no todo está perdido en México.