Dejaron fuera de la extradición de Duarte los desvíos millonarios, las propiedades

Estos son los casos iniciados en los que Javier Duarte está implicado que no fueron incluidos en la solicitud de extradición:

Obstrucción electoral

En marzo pasado, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del exgobernador por el delito de obstrucción de las funciones electorales.

Lo que se documentó ante el juez es que Duarte deliberadamente impidió en su administración que recursos etiquetados para el Órgano Público Electoral del Estado fueran canalizados debidamente, lo que puso en riesgo la realización de los comicios.

Aunque en este caso ya había una orden de aprehensión girada, lo que existe como requisito inicial el tratado de extradición, la Procuraduría no lo incluyó en la solicitud formal.

Sobre este hecho Animal Político preguntó a la FEPADE, que respondió que el caso sí fue considerado en la solicitud, pero tras el análisis de los códigos penales se determinó que el delito no estaba homologado con Guatemala, como requiere el tratado, por lo que se decidió no incluirlo.

La FEPADE subrayó que lo anterior no impide que cuando el exgobernador se encuentre en México se ejecute la orden de aprehensión ya girada y se le inicie el proceso correspondiente.

Duarte y los desvíos millonarios

La PGR tiene 56 averiguaciones previas en curso por el desvío de más de 21 mil millones de pesos en la administración de Javier Duarte. Estos casos son derivados de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, que ya anunció además la presentación de más denuncias en próximas semanas.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz tiene 14 carpetas de investigación por el desvío de otros 21 mil millones de pesos de recursos estatales denunciados por el órgano de Fiscalización Superior del estado en la administración de Duarte.

Todos esos casos no han sido consignados y, por ende, no hay ordenes de aprehensión como exige el tratado, por lo que no fueron incluidos en el mismo.

De acuerdo con los fiscales del caso consultados, lo anterior no significa que si Duarte resulta responsable de estos desvíos no vaya a ser procesado, pues son casos abiertos desde antes de que se solicitara la extradición y es procedente la excepción a la regla de especialidad (solo se juzgará a una persona por los casos referidos en la solicitud de extradición) que contempla el tratado entre México y Guatemala.

Enriquecimiento ilícito

Tanto en la PGR como en la Fiscalía de Veracruz existen carpetas de investigación en curso por el posible enriquecimiento ilícito en que habría incurrido Javier Duarte, su familia y prestanombres más cercanos.

En la PGR, el caso se inició luego de denuncias presentadas entre otros por el hoy gobernador de Veracruz. Miguel Ángel Yunes, y posteriores ampliaciones, en las que se advierte que Duarte es el dueño real de propiedades adquiridas por supuestos cómplices en Estados Unidos y México. Testigos que colaboran con la dependencia han declarado ya en torno a la adquisición de propiedades y otros bienes.

La Fiscalía de Veracruz también indaga por conductas similares a Duarte y su círculo. En los últimos meses la dependencia ha asegurado algunas propiedades adquiridas con presuntos recursos ilícitos por Duarte y su familia, y el pasado 20 de febrero se mostró una bodega con presuntos objetos del exgobernador y su pareja.

Estas averiguaciones tampoco han derivado en órdenes de aprehensión, por lo que no se incluyeron en la solicitud, pero, debido a que ya están iniciadas de forma previa a la detención de Duarte, los fiscales indicaron que es procedente la excepción para en su caso someterlo a juicio por este delito.

Casos clasificados

Autoridades ministeriales confirmaron que en Veracruz existen por lo menos dos carpetas de investigación abiertas, en las que Javier Duarte figura como responsable, pero los detalles de los delitos no se han dado a conocer públicamente para no entorpecer las indagatorias ni alertar a otros posibles involucrados.

Al igual que en el caso de desvío de recursos y posible enriquecimiento se trata de expedientes en integración, por lo que aplica la misma fórmula de excepción que marca el procedimiento de extradición.

Incluso, los fiscales subrayaron que aun cuando no existiera este elemento de excepción, las investigaciones en curso forman parte del Derecho de acceso a la justicia que tienen los involucrados y las víctimas, y se trata de un principio universal de orden superior al de cualquier tratado firmado entre dos países.