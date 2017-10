DC anunció que “La Mujer Maravilla” es bisexual

- in Estilo

Wonder Woman es uno de los principales personajes de la empresa de comics DC, y tras el anunció de su película en solitario la heroína volvió a cobrar popularidad.

Todos los personajes de los comics se encuentran en un proceso de adaptación a la cultura actual. La mujer maravilla no fue la excepción y a 75 años de su creación, DC reveló que Diana Prince es bisexual.

The Hollywood Reporter, fue quien citó a Greg Rucka, escritor de historietas que siempre ha preferido hablar sobre muejres fuertes, y le atribuyó el origen de la confirmación.

“Se supone que es un paraíso y que uno debe vivir feliz. Uno debería poder tener una relación satisfactoria, romántica y sexual. La única opción para eso son mujeres. Pero una amazona no le pregunta a otra si es homosexual. No lo hacen, ese concepto no existe”, fueron las palabras de Rucka.

Se debe recordar que La mujer maravilla es en realidad una Amazona proveniente de Temiscira, un lugar en donde solo hay mujeres.

El escritor señaló que Wonder Woman ha estado enamorada de otras mujeres antes, pero afirmó que su personalidad independiente le ha permitido mantener reservados sus preferencias.

La película de la Mujer Maravilla estará protagonizada por Gal Gadot.

Fuente: www.laparada.mx