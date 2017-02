David Bowie recibe nominación póstuma en los Brits

Los premios británicos que celebran lo mejor de la música mundial, Brits, nominaron este año de manera póstuma a David Bowie y Leonard Cohen, por su contribución musical en 2016.

Bowie falleció víctima de cáncer el 10 de enero de 2016, a los 69 años, dos días después de lanzar su último álbum Blackstar, que coincidió con el día de su cumpleaños.

El artista está nominado a dos premios Brit en las categorías de Mejor Álbum del Año por Blackstar y Mejor Artista Masculino Británico del Año.

Por su parte, el artista y poeta Leonard Cohen está nominado como Mejor Artista Internacional Masculino. El autor de Hallelujah falleció el año pasado a los 82 años de edad al poco tiempo de lanzar su último álbum You Want it Darker.

El desfile de estrellas incluye a Katy Perry, Bruno Mars, Ed Sheeran y Robbie Williams, entre otros, quienes iluminarán el escenario del centro de espectáculos O2 en el sureste de esta ciudad.