Daños por sismo en Guerrero superan los mil millones

El gobernador recalcó que se reanudan las labores en las oficinas de Gobierno al igual que las clases este lunes

México.- El gobernador Héctor Astudillo Flores estimó que los daños por el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre, superaran los “mil millones de pesos hasta ahorita” con un saldo de más de seis mil casas afectadas; además de una gran cantidad de iglesias y de escuelas con daños.

En entrevista en el municipio de San Marcos después de una gira de supervisión de obras en la Costa Chica, el gobernador recalcó que se reanudan las labores en las oficinas de Gobierno al igual que las clases este lunes, excepto en 100 escuelas, tal y como informó Quadratín Guerrero.

Del caso específico de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), el mandatario dijo que “intentaremos regresar mañana, obviamente la región Norte es la más afectada en las escuelas. Ahí es donde hay puntos más delicados, como lo he dicho, escuela que no brinde la seguridad, aunque no esté en la lista, sencillamente no vayan y no pasa nada”, señaló.

Sobre las alternativas para continuar con las clases explicó que “si una escuela tiene turno matutino y en existe alguna escuela en la localidad que no hay turno vespertino, o sea, el turno matutino de la escuela se va al turno vespertino, esa es una de las opciones; otra es en utilizar alguna de las instalaciones que no se utilizan con mayor frecuencia, algunas instituciones de Educación Superior, Regionales o de Bachilleres, que también se pueden utilizar por las tardes”.

También expresó que otra opción son las aulas móviles.”Eso también tendría que tomar un tiempo para armarlos, pero la primera opción es la que más se va a utilizar, eso se está haciendo con base en una operación que se está moviendo a través de los supervisores, ha habido reuniones con los supervisores”.

