Danna Paola responde a las críticas por su aumento de peso

Al ser cuestionada sobre el tema por la prensa, la actriz dejó en claro que no le importan dichos comentarios.

Danna Paola no puede librarse de críticas por su peso, mientras hace un tiempo padecía los comentarios por su supuesta “extrema delgadez”, ahora vive los ataques por aumentar su peso.

La actriz y cantante habló al respecto a su paso por la alfombra roja de la obra “Billy Elliot”. Al ser cuestionada sobre el tema por la prensa, Danna Paola dejó en claro que no le importan dichos comentarios y recalcó que el ser humano debe amarse tal cual es.

“Solo puedo decir que cada quien debe amarse como es. Las críticas o lo que diga la gente, la verdad. es que me viene sobrando”, dijo en primera instancia la actriz.

Y agregó: “Soy feliz como soy y en realidad que te puedo decir, podría decir mil cosas; pero no me quiero extender sobre algo que no me importa. Solamente (quiero) que sepan que somos seres humanos y cualquier tipo de comentario comentario afecta”.

En el aspecto profesional, Danna Paola se prepara para regresar a la música y al teatro musical, sin embargo, por el momento, no puede dar muchos detalles al respecto.

“Solo puedo decir que este año regreso a la música y también al teatro musical. Así que estén pendientes porque estoy muy emocionada y también contenta de hacer lo que amo, que es cantar, y en este caso pues ahora (viene) el teatro musical este año”.

“Tengo varias sorpresas ahorita; estoy preparando sencillos, buscando, componiendo, y (preparando) algunas sorpresillas por ahí. No quiero adelantar mucho porque viene algo muy grande”, finalizó.