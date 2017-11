Daniela Luján por fin contó la verdad sobre su rivalidad con Belinda

- in Espectáculos

Muchos ya sospechaban lo que en realidad había detrás de su pelea y así lo confirmó.

México.- Los rumores de supuesta rivalidad y peleas entre Daniela Luján y Belinda las han perseguido por muchos años, y es que ambas eran las principales estrellas infantiles de las telenovelas de Televisa.

Incluso hay videos que prueban el “odio” que existía, donde Belinda menosprecia el talento de Luján. Pero harta de todo lo que se dice, fue la propia Daniela quien se atrevió a romper el silencio y contar de una vez por todas la verdadera relación que tienen.

😋 Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 11:45 PST

“El pasado fue hace 15 años, no manches… A mis 14 años claro que me afectaba muchísimo, porque a mis 14 años me afectaba muchísimo todo. Hay cosas que se salen de control. Así como nunca sabes qué están buscando en un casting, nunca sabes las decisiones de los productores”, detalló sobre la vez que Rossy Ocampo le prometió ser protagonista de Cómplices al rescate y a la mera hora le jugó chueco y se lo dio a Belinda.

Tras sus declaraciones detonó una ola de opiniones encontradas, por una parte sus fans celebran que por fin se atrevió a contar todo sobre este tema, pero los Belifans la atacaron nuevamente.

Con Información de Tvnotas