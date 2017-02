¡Daniel Radcliffe “consideraría” ser Harry Potter nuevamente!

Es hora de que el mundo busque convencerlo.

Pese a los intentos de dejar de ser “el chico que interpretó a Harry Potter“, el famoso personaje del niño mago aún persigue a Daniel Radcliffe. Millones de fanáticos que rinden culto a la historia de J.K. Rowling no dejan de soñar con la idea de que el actor vuelva a encarnar a Harry.

En varias oportunidades, Daniel ha declarado que esto no sucederá…

“Por el momento, definitivamente no estoy en una etapa en la que me sienta cómodo volver a ello”, dijo el actor en agosto del año pasado en medio de una entrevista con Andy Cohen en SiriusXM. “Quién sabe si en 10,20 años me sentiría diferente sobre eso, y creo que tengo poco de tiempo antes de que sea un poco apropiado para mi edad para ese Harry.”

Sin embargo, aunque solo han pasado 7 meses desde entonces, un rayo de esperanzas llega para hacernos sonreír.

Recientemente, el británico estuvo de visita en el programa Good Morning Britain y ahí, una vez más, fue consultado acerca de la posibilidad de volver a interpretar al personaje que llevó a la gran pantalla en 8 ocaciones.

“Oh, no lo sé, no estoy seguro, está muy lejos, ¿no?”, respondió Radcliffe. “Realmente no sé, creo que todo eso es una conversación altamente teórica, y si alguna vez fuera algo más que teórico, por supuesto pensaría en ello”.

Repetimos: “p-e-n-s-a-r-í-a e-n e-l-l-o”.

Eso definitivamente no es un “no” rotundo.

Warner Bros habría presentado una marca registrada para el título Harry Potter y The Cursed Child, una obra de teatro y la octava entrega de los libros de Harry Potter. Sin embargo, el mes pasado, el autor J.K. Rowlingtwitteó que no hay verdad a los rumores sobre una trilogía de la historia.

La autora escribió: “Sé que mucha gente está buscando razones para alegrarse hoy, pero no hay nada de verdad en el rumor acerca de la trilogía de la película #CursedChild!”.