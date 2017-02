Dani Alves reveló por qué se fue del Barcelona

En cuanto al racismo que se vive hoy en día en el fútbol mundial, detalló: “A mí no me afecta si alguien me llama negro. No me siento diferente. Sólo te afecta si dejas que sea así. No me gusta el victimismo que existe hoy en la sociedad. Si la gente viviera un poco más con la actitud de ‘a mí qué más me da lo que me diga ese’, la gente viviría mejor”.