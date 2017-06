Cura en estado de ebriedad intenta violar a una jovencita (VIDEO)

Guerrero.- Un video en el que la comunidad de San José de Tunzingo, rodea al párroco de la iglesia para confrontarlo por borrachín y oficiar misa en estado de ebriedad, se ha hecho viral en redes sociales. Un sujeto encara al curita, que no ha sido identificado, diciéndole: “Usted está tomado señor, está ebrio señor, retírese”.

Segundos más adelante en el video, se sumó el reproche de una mujer: “Si viene tomado, no venga, yo soy médico y no voy borracha a atender a mis pacientes, hágame el favor, mi sobrina no es mentirosa, ella salió y me dijo que la manoseó, nos hubiera dicho y le contratamos a una mujer, pero es indignante lo que hizo”.

El padre, obviamente, negó todos los cargos.

No se especifica la cantidad de niñas víctimas del párroco, aunque hacia el final del video, se escucha a otro feligrés diciendo que las niñas son unas mentirosas porque no podían reclamarle al cura que no las tocara porque las sometía a otras violencias.