Cuñado de Ivanka Trump apareció entre la multitud durante la marcha de Mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Joshua Kushner, novio de la modelo Karlie Kloss y hermano del asesor presidencial, Jared Kushner, fue retratado este sábado en la marcha.

Como bien sabemos, este fin de semana miles de mujeres se congregaron en Washington para la #WomensMarch 2017, cuyo objetivo era condenar el racismo y la misoginia del nuevo presidente de los Estados unidos, Donald Trump.

Entre los asistentes estuvieron diversas personalidades como Miley Cyrus, Madonna, Rihanna, entre otros. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención, se trata de Joshua Kushner, quien es novio de la modelo Karlie Kloss, cuñado de Ivanka Trump y hermano de Jared Kushner, nuevo asesor presidencial de Trump.

Mientras que muchos cuestionaron si la presencia del joven era a favor de la marcha, otros solamente lo acusaron de aparecer por llamar la atención. De hecho, una de sus fotos más recientes en Instagram nos muestra a él y a su hermano en la Casa Blanca, posando frente a un retrato del (demócrata) presidente Kennedy después de que Jared tomara su polémico cargo en el nuevo gabinete de Trump.

Astutos eporteros del Washingtonian lograron tomar una foto del más joven de los Kushner entre la multitud de mujeres, cuando le cuestionaron a qué se debía su presencia, el solamente respondió “He venido a observar”.

Among the men at the #WomensMarch: Joshua Kushner, brother of White House senior adviser Jared. (Photo by @jsidman.) https://t.co/1zeAx318qt pic.twitter.com/FtALNYlvvF

— Benjamin Freed (@brfreed) 21 de enero de 2017