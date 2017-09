Cuervos y Jaguares protestan contra Donald Trump desde Londres

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron durante el himno nacional de los Estados Unidos como señal de protesta

Londres.- Las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los jugadores que protestan durante el himno nacional, tuvieron mucho eco en la NFL a través de redes sociales en donde grandes estrellas lamentaron las palabras del mandatario.

Las protestas continuaron este domingo en el partido que los Cuervos de Baltimore y los Jaguares de Jacksonville jugaron en Londres, donde jugadores de ambos equipos se arrodillaron durante el himno nacional como señal de protesta ante las recientes declaraciones de Trump, quien incluso exhortó, con palabras altisonantes, a los dueños de las franquicias de la NFL que despidieran a los jugadores que protestaran.

As expected, a significant number of players kneeling in first NFL game — Jaguars vs Ravens in London. pic.twitter.com/yNsBOb0T5V — Darren Rovell (@darrenrovell) 24 de septiembre de 2017

El presidente estadounidense volvió a criticar a los jugadores de la NFL y reiteró que de seguir protestando deben ser despedidos o suspendidos.

“Si los aficionados de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejaran de faltar el respeto a nuestra bandera y país, verían un cambio rápido. ¡Despídanlos o suspéndanlos¡”, demandó Trump en su cuenta de la red social Twitter.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

“La asistencia (a los partidos de la) NFL y los índices de audiencia están por los suelos (…) Muchos no van porque aman a nuestro país. La liga debería apoyar a EEUU”, agregó.

…NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

Trump también confrontó al mundo del baloncesto al desinvitar a la Casa Blanca a Stephen Curry, estrella de la liga que juega para los Guerreros de Golden State.

Curry había admitido que no “quería ir” a la Casa Blanca debido a que no estaba de acuerdo con los pensamientos y declaraciones de su presidente. Kevin Durante también se había manifestado en contra de asistir a la tradicional ceremonia protocolaria.

Fuente: Sdpnoticias.com