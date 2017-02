Cuba le niega la entrada a Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Felipe Calderón denunció que Cuba no le permitió el ingreso a la isla, donde asistiría al homenaje por el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá. Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter que inmigración de Cuba no le acreditó el ingreso a la isla, por lo que no pudo completar su documentación.