Cuauhtémoc Blanco va ahora por la gubernatura de Morelos

- in Deportes

By canal44

Seis meses después de asumir como alcalde de esta capital, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que tiene “interés de participar” en las elecciones de junio de 2018 como candidato a gobernador del estado.

En un oficio sin membrete, pero con su firma, Blanco solicitó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) que le informe “cuáles son los requisitos de elegibilidad indispensables para ser candidato a gobernador del estado de Morelos según la normatividad electoral aplicable”.

La información de respuesta a este oficio “me será de gran utilidad para fines personales, ya que es mi interés participar en el proceso electoral ordinario como candidato a gobernador del estado de Morelos”, donde se renovará la gubernatura, 33 ayuntamientos y 30 diputaciones locales. El documento tiene dos sellos de recibido el pasado 15 de junio.

La oficina de la presidencia del Impepac informó al reportero que en días pasados el Consejo Electoral celebró una sesión extraordinaria para retomar el documento y darle respuesta.

Al alcalde de esta capital se le respondió que para ser candidato al gobierno del estado debe cumplir con los requisitos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que en el artículo 58 constitucional señala que para ser gobernador se requiere:

“I. Ser mexicano por nacimiento; II. Estar en pleno goce de sus derechos; III. Ser morelense por nacimiento con residencia efectiva no menor a cinco años antes de la elección, o morelense por residencia con una vecindad habitual efectiva en el estado no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal; y IV. Tener treinta años de edad cumplidos al día de la elección.”

En marzo de 2015, al momento de registrarse como candidato a la alcaldía, Cuauhtémoc Blanco demostró 10 años de residencia “efectiva” en la entidad, por lo que ese requisito estaría cumplido.

No obstante, el pasado 15 de junio el diputado local perredista Enrique Laffite Breton presentó una serie de iniciativas de reforma al Código Electoral de Morelos, entre ellas una modificación a la fracción III del artículo 58, que aumentaría los años de residencia “efectiva” en Morelos, de cinco a 15 años.

Esa propuesta, que aún no se aprueba, tendría dedicatoria para el exseleccionado nacional, quien ese mismo día consultó al órgano electoral local para saber qué requisitos debe cumplir.

Algunos juristas señalan que en el fondo el requisito de la residencia está por debajo de los derechos políticos de cualquier ciudadano, así que en un juicio de amparo se impondría la posibilidad de participar en la elección.

Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca en la elección de junio del año pasado con el Partido Social Demócrata (PSD). En un principio se pensó que su candidatura era una broma, pero finalmente el exfutbolista se impuso a la candidata del PRI Maricela Velázquez Sánchez, al panista Luis Miguel Ramírez Romero y al perredista Jorge Messeguer Guillén, quien pese al enorme financiamiento de campaña ocupó el cuarto lugar.

En los primeros seis meses de gobierno, Blanco Bravo ha enfrentado fuertes reclamos por el tema del manejo de la basura, la falta de agua y otros servicios. También ha tenido encontronazos con el gobernador Graco Ramírez por el Mando Único policial.

También se ha enfrentado con la prensa e incluso ha vetado a algunos medios. Y una de sus compañeras de Cabildo, la regidora Amalia Fernández, lo demandó por falsificación de documento y amenazas.

Pese a todo ello, el exfubtbolista ha asegurado que buscará la candidatura al gobierno de Morelos.