Critican en redes sociales el desfile de Donald Trump (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, hizo su recorrido por la avenida Pensilvania durante el tradicional desfile de inauguración.

Las cámaras no pudieron evitar captar las gradas casi vacías a lo largo de la ruta, particularmente los asientos al lado del puesto de observación del presidente.

The bleachers right next to Pres. Trump’s White House viewing stand for the Inauguration Parade are virtually empty. pic.twitter.com/kNNkfRu3Wo

— Micah Grimes (@MicahGrimes) 20 de enero de 2017