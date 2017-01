Critican a Pipita Higuaín por el photoshop

El delantero argentino subió una foto a Instagram donde presume su cuerpo, aunque periodistas y usuarios de redes descubrieron que recurrió al photoshop.

Ciudad de México.– En 17 partidos de Serie A, Gonzalo Higuaín suma 10 goles para la Juventus, pero parece que pese a esa cuota goleadora, las burlas en redes sociales por su forma física realmente le preocupan.

Este fin de semana, el delantero argentino subió a su cuenta de Instagram una foto en la que aparece sonriente dentro de las instalaciones del Real Palermo, club donde inició su carrera futbolista hace más de 20 años.

El Pipita se mostró sin playera y con sus mejores deseos para el 2017. Sin embargo, la imagen generó sospechas entre seguidores, que señalaron al atacante por un supuesto uso de photoshop, con el objetivo de resaltar sus abdominales.

Uno de los principales inquisidores fue el periodista italiano Tancredi Palmeri, quien en su cuenta de Twitter publicó una foto en la que, según su análisis, se comprueba la irregularidad de la imagen.

Ahahah Higuain posting pics of his fabulous abs to deny fatness on holiday.

But falling on cheap Photoshopping… pic.twitter.com/Sn28s5Revq

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 31 de diciembre de 2016