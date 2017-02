Critican a marca de Ivanka Trump por usar frase de Ana Frank

Algunos usuarios de redes sociales criticaron esta publicación considerando que algunas de las primeras acciones de Trump

Ciudad de México.- La marca homónima de Ivanka Trump difundió a través de Twitter una cita de Ana Frank sobre la felicidad que dice: “Quien sea feliz hará feliz a los demás”, lo cual fue criticado en redes sociales, luego de las medidas antimigratorias anunciadas por su padre y presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Here are some more “wise words,” @IvankaTrump: Don’t quote Anne Frank and kiss your misogynist, racist, Nazi-courting dad on the mouth. pic.twitter.com/AIBIKAIZOi

