Critican a Jaime Maussan por comentar la idea de que Juan Gabriel era extraterrestre

La repentina muerte de Juan Gabriel, ha despertado consigo un sin fin de teorías conspirativas acerca de su deceso; una de ellas es la que hace poco surgió en redes sociales asegurando que el ‘Divo’ es un ser extraterrestre.



Jaime Maussan no descarta la conexión cósmica de Juan Gabriel ¡que lo haría un extraterrestre!



Toda esta especulación surgió a raíz de una de sus canciones, ‘No apaguen la luz’, en la que el cantautor insinúa que viene de otro planeta, y es precisamente el experto en el fenómeno OVNI,Jaime Maussan, quien no descarta la posibilidad de que ‘Juanga’ no sea un ser humano.



“Lo que me parece más interesante es darnos cuenta ahora que este hombre tan famoso, tan querido en México estaba tan compenetrado con las posibilidades del cosmos”, reveló en entrevista com LMShow.

Aunque Maussan lamentó no haber tenido contacto con ‘El Divo de Juárez’ para aclarar su conexión con lo extraterrestre, dejó entrever que su vida estaba llena de secretos del tercer tipo.





“Uno de sus centros que tenía para ayudar a sus niños le puso ‘Semjase’, en alusión al personaje que dio a conocer en la década de los setenta Billy Meier, una supuesta cosmonauta que venía de las Pléyades”, dijo.

Sin embargo, Jaime Maussan, de 63 años, fue muy cuidadoso en dar una conclusión definitiva y aseguró que una canción no es prueba fehaciente de que Juan Gabriel tenga un origen no humano, por lo que se requiere una basta investigación y pruebas que lleven a dar con el verdadero origen del ‘Divo’.