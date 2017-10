Cristiano Ronaldo responde a Piqué tras el sorteo Champions

Tras recibir el premio al Mejor Jugador de la UEFA , Cristiano Ronaldo fue preguntado por diversas emisoras de radio por los irónicos tuits del central azulgrana Gerard Piqué sobre la suerte del Real Madrid en el sorteo de la Champions League, tanto en la pasada como en la actual.

El portugués respondió al barcelonista invitándole a ver la fotografía que acababa de colgar en sus redes sociales con el UEFA Award. “Que mire mis cuentas de Facebook, Instagram y Twitter y vea la foto bonita que he puesto ahora mismo”.

La estrella del Real Madrid también habló sobre su inminente renovación con el club blanco: “Lo que más quiero es quedarme en el mejor club del mundo, en las próximas semanas habrá más noticias”.

Very happy and proud to win such a special award. Thank you to my team mates from Real Madrid and Portugal! ✌🏼️🔝👍🏼 pic.twitter.com/vR61LXyW9o

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 25, 2016