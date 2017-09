Cristiano Ronaldo le contesta carta a familia de niño fallecido en el terremoto

- in Deportes

La madre del niño conmovió a todos al escibirle una emotiva carta a CR7 tras perder a su hijo en el terremoto del pasado 19 de

septiembre.

Un auténtico crack. El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha demostrado ser un gran ser humano y este domingo le ha contestado la emotiva carta a la madre del niño mexicano Santiago, pequeño que murió en el terremoto de México y que sentía gran admiración por el crack del Real Madrid.

La madre y el resto de familiares del pequeño mediante una emotiva carta dieron a conocer que el chico era fan del futbolista por lo que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales y hoy oficialmente ha obtenido respuesta.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, Cristiano ha anunciado que le mandará una playera firmada por él a la

familia de Santiago Flores Mora.

“Para mi fan número uno, Santiago. Con mucho cariño”, le escribió el ganador de cuatro veces al Balón de Oro por lo que inmediatamente ha recibido miles de respuestas de agradecimiento.

Varias personas, en Twitter y Facebook, principalmente, empezaron a pedir que compartieran el relato para que llegara a Cristiano, objetivo que se cumplió.

CARTA INTEGRA DE LA MADRE DEL PEQUEÑO A CR7

“Señor Cristiano Ronaldo. Le escribimos llenos de dolor, mi hijo Santiago Flores Mora quedó atrapado en el Colegio Enrique Rébsamen, estaba en segundo A, hoy es su cumpleaños cumpliría 7.

El motivo de escribirle es porque él era más que su admirador, escribía en todos lados su nombre, últimamente le daba por llenar cualquier nota del colegio como Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo.

Solo le mando el uniforme que su padre le compró, me pidió solo una vez que le mandara a escribir a máquina su nombre, como él no lo hizo tomó su plumón y lo escribió, no una, todas la veces que lo necesitaba, por eso continuamente lo rescribía.

Solo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con conocerlo, con irlo a visitar, ahora que se fue con Dios y con mucho dolor le escribo, desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que sentía por usted, lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue ‘hoy será mi mejor partido de futbol, será un clásico Real Madrid vs Barcelona y yo soy Cristiano Ronaldo, haré que mi equipo le dé una paliza al Barça’.

Mi hijo se decía llamar Santiago Flores Mora Cirstiano Ronaldo, creamos una cuenta de correo para su clase de computación y era santycristianofm y su contraseña cristianoronaldo.

La admiración por usted no tiene igual. Yo al preguntarle quería ser grande me dijo que maestro de historia como su papá y futbolista como el mejor crack de fútbol como Cristiano Ronaldo.

Señor no sé si esté muy ocupado, lo único que deseo es que usted sepa que mi hijo lo admiraba como si fuera su padre, no había hombre que admirara más que a su padre y a usted. Gracias por existir pues mi hijo nunca dejó de admirarlo”.

En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. pic.twitter.com/odD28aFPfv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 de septiembre de 2017

Fuente: Laprensa.hn