Cristian Castro quiere entrar a la política

El cantante Cristian Castro ha dado a conocer que le gustaría ocupar un cargo en la política, y que, para comenzar, desea crear La ciudad de la música en el DF.

En conferencia de prensa para anunciar que el artista se presentará en el festival del Día de las Madres en la delegación Venustiano Carranza, Cristian Castro habló de sus aspiraciones políticas.

“Es algo que me gustaría (ocupar un cargo público), hace un rato me propuso el delegado unirme a su gabinete -comentó en broma- pero sí me gustaría en un futuro que ustedes me consideraran para México, tengo muy buenas propuestas y de verdad, fuera de todas las burlas que me puedan hacer, yo le tengo un gran cariño a la cultura mexicana y me interesaría promoverla, promover nuestras raíces y su turismo”.

Ya metido en su papel, Cristian Castro se fue más a fondo y le propuso al delegado Israel Moreno, que en su delegación se lleve a cabo La ciudad de la música, uno de los sueños del cantante.

“Mi sueño es construir “La ciudad de la música”, donde, a través de la música, los niños y todos comenzáramos a viajar y a aprender, y se lo propongo delante de todos los medios, para que nos apoye”.

“En esta ciudad vamos a conocer los mexicanos tantas cosas que están en la música, tenemos un legado musical muy grande, mucho más grande que muchos países, y le prometo a las madres que un instrumento musical en manos de nuestros hijos es mejor que un arma”, dijo.

Sobre el festival del Día de la Madre en la delegación Venustiano Carranza, que será el 14 de mayo en el Velódromo Olímpico, Cristian comentó que toda su vida había estado esperando poder cantarle a las mamás en México.

“Para mí es un honor, siempre había querido cantarle a las madres, en un acto de este tipo, feliz de hacerlo en esta delegación, y prometo cantar las canciones que ustedes conocen mías, éxitos de José José, y hasta mariachi traeremos para recordar con mucho cariño las canciones de don Vicente Fernández, quien ayer se retiró de los escenarios”, enfatizó el cantante.

Añadió que para esta fecha tan significativa, seguro que invitará a su mamá, Verónica Castro.

