Creador de Bob Esponja revela que Calamardo no es un calamar

El vecino de Bob Esponja es un pulpo.

EU-.Y ahora, de los creadores de “Hello Kitty no es un gato”, les traemos “Calamardo no es un calamar”. Así es, el amargado (y con razón) vecino de Bob Esponja no le hace honor a su nombre.

Fue el propio creador de la serie, Stephen Hillburg, quien dio a conocer la noticia hace tiempo. Mencionó que, aunque se llama Calamardo (Squidward en inglés), todo su diseño está basado en un pulpo; la razón de esto es que era mucho más fácil dibujar a un molusco de este tipo, debido a que tiene menos tentáculos y su cabeza es redonda, contrario a las 10 “extremidades” y cabeza triangular de su hermano mayor,

No obstante, al momento de nombrarlo, pensó que no se escuchaba bien el nombre de Pulpardo (Octoward), por lo que decidió hacer trampa y bautizarlo como si fuera otro animal marino.

