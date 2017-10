Cosas en las que acostumbras gastar y que no te dejan construir riqueza

Ciudad de México.- Expertos han repetido hasta el cansancio la importancia de llevar un registro de los gastos, sin embargo, en México, la mayoría de los adultos (el 63.4%) no lo hace, esto es igual a 48.2 millones de mexicanos que no saben en qué se les va el dinero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.

Asimismo, la mayoría (36.4%) asegura que algunas veces realiza compras no planeadas en el mes, esto equivale a 27.7 millones de adultos. Mientras que 10.2 millones respondieron que siempre o casi siempre hacen compras no contempladas.

Esto nos habla de hábitos que dañan nuestras finanzas. Si las compras no planeadas se combinan con la falta de un registro es casi seguro que tus finanzas se vean en aprietos quincena tras quincena.

Entonces seguro te preguntas: ‘¿A dónde se fue mi dinero?’ ‘¿Por qué no puedo ahorrar?’

Para muchos la probable respuesta sea ‘No me alcanza’, pero no es tan sencillo, antes de culpar a tus ingresos limitados, tienes que revisar que no estés gastando en cosas que, casi sin sentirlo, te impiden construir riqueza.

Algunos de estos gastos pueden ser:

‘Invitar’ demasiado a tus amigos

Si eres de los que dice ‘yo invito’ frecuentemente quizás estás metiéndole el pie a tus finanzas. Piensa en cuántas veces en el mes has pagado por la bebida de tu amigo en un bar, por la comida de tu pareja o por el café de tu compañero de trabajo. Controla este tipo de gastos que crees que no te afectan pero eso es porque no has sacado las cuentas.

Idas no planeadas al ‘súper’

Si además de hacer la despensa, eres de los que va al súper dos o tres veces más porque olvidaste algo o se te antojó otra cosa, es probable que estés desperdiciando dinero, además, en esas escapadas siempre regresas con, al menos, algo más por lo que no ibas. Mejor procura comprar todo lo que necesitas cuando vas por la despensa y evita ir cuando no sea por algo indispensable.

Hacer todas tus comidas fuera de casa

Claro, a veces necesitamos algo diferente y comer en un restaurante. Hoy hay quienes se ven obligados a comer en fondas todos los días, pero hacer el desayuno, la comida y la cena fuera de casa puede llegar a ser muy caro. Es mejor que limites esto a una comida y el resto lo prepares en casa. Es un hecho que ahorrarás bastante.

Pequeños artículos

Agua embotellada, dulces, revistas, periódicos o artículos que puedes encontrar en tiendas de conveniencia llegan a representar fugas pequeñas de dinero que, al final, impactan de manera considerable. Son lo que se conoce como ‘gastos hormiga’ porque se tratan de 20 o 30 pesos que crees que no te hacen falta.

Bebidas de cafeterías

Las cafeterías se han convertido en comercios concurridos que utilizamos para encontrarnos con amigos, para hacer reuniones de trabajo o simplemente para disfrutar de la dulce variedad de bebidas que ofrecen, pero si las visitas con demasiada frecuencia es momento de hacer cuentas. ¿Cuánto de tus ingresos al mes destinas a cafés helados, frappés o bebidas refrescantes? No se trata de dejar de consumir sino de identificar cuándo está siendo demasiado y determinar un presupuesto para este tipo de gastos.

Deudas innecesarias

¿Estás pagando a 24 meses sin intereses una blusa? ¿Compraste a pagos fijos un cuadro para la sala? ¿Pagas un plan de telefonía celular que te da muchas llamadas pero nunca le llamas a nadie? Esto es tirar tu dinero a la basura. No tiene caso pagar un servicio que no usas o adquirir artículos que no necesitas a plazos largos y que, además, te saldrán más caros. Analiza mejor las deudas que puedes adquirir, de lo contrario, estarás desperdiciando tu dinero.

