Cortó su cabello un día antes de su graduación y ni su padre lo reconoció (VIDEO)

Estados Unidos.- Es normal mirar fotos de cuando éramos más jóvenes y decir: “¡Qué estaba pensando!”.

Vemos peinados ridículos o algún estilo de ropa que actualmente no se lo prestarías ni a tu peor enemigo. En fin, muchas veces no miramos el pasado con tanto orgullo como lo vivimos en aquel tiempo. ¡Pero qué importa! Quién no fue joven y cometió estupideces que lance la primera piedra.

Un ejemplo de arrepentimiento prematuro fue Julien de 17 años quién pasó casi toda su estancia en la secundaria con una larga melena que cualquier hippie o metalero hubiera envidiado o aplaudido.

Sin embargo después de 5 años de mucho mantenimiento decidió que era suficiente. Por eso fue junto a su hermana a una peluquería para darse un buen corte. Ella grabó toda la divertida experiencia que significó que la estilista le sacara tres largas colas de caballo que para Julien eran como un pedazo de su corazón.

Aunque finalmente estuvo bastante agradecido, a pesar de que lucía irreconocible para muchos. Esta es la reacción de su padre cuando ve su nuevo look.