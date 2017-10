Controversial documental revela la pedofilia en Hollywood

“Lo que ves en la película es la punta del iceberg”, dice el productor Gabe Hoffman en el documental “An Open Secret”

Estados Unidos.- “Lo que ves en la película es la punta del iceberg”, dice el productor Gabe Hoffman en el documental “An Open Secret”, de la directora nominada al Oscar Amy Berg sobre el abuso sexual infantil en Hollywood.

De acuerdo con The Guardian, un nuevo y revelador documental sobre el abuso sexual de niños dentro de Hollywood busca destapar una supuesta red que implica a importantes figuras de la industria.

Un Open Secret se proyectó en Cannes, es una nueva y condenatoria película de la directora Amy Berg, quien anteriormente exploró la pedofilia dentro de la iglesia católica en “Deliver Us From Evil”.

Después de que saliera a la luz el reportaje del New York Times sobre los abusos sexuales que ha cometido el productor de cine Harvey Weinstein, la creadora de “An Open Secret”, decidió subir su documental a la plataforma de Vimeo para que pudiera ser visto sin ningún costo por todas las personas.

Una revisión de Open Secret: un documental condenatorio que apunta a la pedofilia en Hollywood La mirada reveladora de Amy Berg sobre el abuso sexual infantil en la industria del cine es claramente contada e innegablemente impactante.

Las narraciones de primera mano de jóvenes actores que sufrieron a manos de gerentes, publicistas y directores, mientras eran menores de edad, se utilizan junto con la aportación de periodistas de investigación y psicólogos que presentan una dañina colección de pruebas.

Lo que ves en la película es literalmente solo la punta del iceberg, afirmó el productor ejecutivo Gabe Hoffman. Por cada víctima que está en la película, hay otras cinco o diez con cuentas legítimas comprobadas que no querían ser identificadas.

Hoffman, junto con su compañero de producción Matt Valentinas, no tiene experiencia cinematográfica ni desea estar en la industria, pero ambos se sintieron tan atraídos por el tema que se acercaron al director Berg para hacer la película. Valentinas afirma que hubo “llamadas casi a diario” con un abogado especialista en la primera enmienda para garantizar que los reclamos incendiarios fueran legalmente correctos. “No hemos tenido una demanda todavía”, dijo Hoffman. “Ni siquiera hemos tenido una carta amenazante de nadie”.

Pero el contenido de la película, revela las fiestas alimentadas por drogas establecidas por un grupo interconectado de hombres mayores para seducir e intoxicar a los actores menores de edad, así como historias de abuso más personalizadas, ha generado dificultades para que la gente lo vea.

Lo que ves en la película es literalmente solo la punta del iceberg, afirmó el productor ejecutivo Gabe Hoffman. Por cada víctima que está en la película, hay otras cinco o diez con cuentas legítimas comprobadas que no querían ser identificadas.

“ Ha sido rechazado por los principales festivales de cine, incluido Londres, tuvo problemas para

encontrar distribución y tuvo que recibir recortes para evitar acciones legales.

Ahora está siendo relanzado en Vimeo con la esperanza de llegar a tiempo a un público más amplio. Los productores también esperan que llegue a la industria y provoque cambios, que los delincuentes sexuales que aun trabajan en la industria ya no puedan seguir trabajando y abusando de más menores en Hollywood.

La película cuenta la historia del actor Brian Peck, quien trabajó para Nickelodeon junto al director Bryan Singer en X-Men y X-Men 2; Peck fue declarado culpable de dos cargos de actos lascivos con un niño. Peck ahora está trabajando dentro del sistema una vez más.

¿Por qué sigue trabajando en un estudio cuando es un pedófilo condenado?”,Dijo Valentinas.¿Quién está revisando eso? ¿Quién está contratando?’Hoffman lo siguió’: Queremos que los periodistas le pregunten a cada uno de los principales estudios: ‘¿Por qué permitirías que cualquier pedófilo condenado trabaje de alguna forma con tu organización, punto?¿Por qué son “parte de lo que harías alguna vez?.

Es uno de los principales cambios que la pareja quiere que el documental produzca. Además de una verificación cruzada más estricta, quieren que la película genere una sentencia mínima obligatoria para los delincuentes condenados. La película también explora el caso de Marty Weiss, un gerente de talento juvenil que fue condenado por dos cargos contra Evan Henzi, quien alegó que Weiss lo agredió entre 30 y 40 veces durante un período de cinco años. Weiss terminó estando solo seis meses en prisión.

Estoy enojado con el sistema legal”, dijo Henzi, ahora de 21 años, “Estoy empezando a entender exactamente lo que me sucedió porque si lo tengo en mente, estoy tan confundido todo el tiempo. Me culpé a mí mismo y me sentí culpable. Volviendo al principio, me di cuenta de que ese no era el caso y solo yo estaba tratando de creer que todos eran buenos en el mundo y sabían mejor que yo. Ahora que soy mayor, sé que estaba enfermo. No tienes relaciones sexuales con un niño de 11 años”. Otro objetivo de la película es ayudar a las víctimas de abuso y evitar que caigan en la dependencia química, el alcoholismo y otros problemas psicológicos. Todos los beneficios de la película irán a una base establecida para proporcionar el soporte necesario.

Ambos productores ven la película como el comienzo de un largo proceso que comenzará una vez que las personas tengan acceso a la historia.

“Si alguien revisara toda la información y deposiciones, vería mucha más gente”, dijo Hoffman. “Hágales las preguntas, vea cuál es su historia y haga sus propios juicios. No estamos diciendo, o insinuando, que ninguna de esas personas famosas haya hecho cosas malas, solo estamos diciendo que hay múltiples conexiones que son mucho más que casuales y que deberían generar preguntas.

Dado el problema generalizado dentro de la industria que fue descubierto por la investigación inicial de la película, Hoffman afirma que habrá más por venir. “Podríamos haber ido más lejos, pero no queremos ninguna insinuación”, dijo. “Este no es el final, este es el comienzo de esta situación”.

Fuente: Silla Rota