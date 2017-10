¡Contraataque! Invasión alienígena

A 20 años de que los aliens invadieran la gran pantalla logrando uno de los sucesos fílmicos que trataban el tema, el cineasta Roland Emmerich vuelve a la carga con Día de la Independencia: Contraataque, secuela de aquella protagonizada en 1996 por Will Smith.

Sin la presencia del otrora Príncipe del Rap, pero con mayores avances tecnológicos a su favor, el esperado filme busca romper marcas en taquilla, superando a su antecesora que recaudó más de 800 millones de dólares alrededor del mundo.

En esta ocasión el planeta vivirá el temor por el retorno de un nuevo grupo de invasores extraterrestres que posee una muy poderosa arma, por lo que habrá que confiar en un programa de defensa que usa la más novedosa tecnología alienígena.

El pasado viernes los actores Jeff Goldblum y Jessie T. Usher visitaron la Ciudad de México para promocionar la cinta que se estrena mañana en el país.

“Tuve la experiencia de estar en la primera película y volví a verla, pero además los guionistas fueron a mi casa y pasamos algunos días revisando todos los diálogos. Emmerich me ayudó mucho, fue instructivo. Yo siempre me obsesiono con llevar al set un estado particular, salirme del material y él me alejó de eso. Fue doloroso, pero me ayudó mucho”, compartió con la prensa nacional Goldblum, quien repite en el papel de David Levinson, experto en informática.

El poder de la tecnología

Por su parte Usher, quien interpreta a Dylan Hiller, hijo del personaje de Will Smith en la primera parte, enfatizó el uso que se hizo de la tecnología en esta entrega.

“El director esperó 20 años para hacer la película porque quería que tuviera un look diferente, que no hubiera límites digitalmente hablando. Quiso superar a la primera (cinta) y suplantar los efectos prácticos de entonces. Ahora la mayor parte de las cosas que hicimos fueron frente a la pantalla azul. Nuestros personajes aparecen en lugares a los que nunca fuimos y se puede ver al mío realizar acciones de 360 grados que son escaneadas en la computadora, pero que eran físicamente imposibles”, relató.

Al par de actores se suma el protagonista Liam Hemsworth y el elenco lo completan Joey King, Maika Monroe, William Fichtner, Bill Pullman, Brent Spiner, Judd Hirsch y Vivica A. Fox.