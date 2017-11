Consuelo Duval presume a su novio

- in Espectáculos

En una entrevista para Ventaneando la comediante reveló detalles

México. –Consuelo Duval después de vivir seis años soltera, el amor romántico ha llegado a la vida de Consuelo Duval, y no lo puede ocultar.

La actriz está muy enamorada y feliz por la nueva relación amorosa que comenzó con el hijo del comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

“Sí estoy… Es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre.

Nos caímos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí”, confesó Consuelo al programa “Ventaneando” Duval dijo que su nuevo amor es Jesús Ortiz de Pinedo, quien dirige la novela “Hijas de su madre“, telenovela donde participa la querida intérprete de Federica en “La Familia P.luche”.

La mexicana agregó que sus hijos se llevan muy bien con su nueva pareja. “Les cae bien y ven a su mamá feliz y ya se empiezan a sentir preocupados.

Lo conocí y me decía a mí misma, ‘tú no, ya bloqueaste esa parte de tu vida’, y no, mira”.

