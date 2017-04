Consejos para que ahora sí te alcance la quincena

¿Estás constantemente estresado porque tienes una mala relación con tu dinero? Aunque pocas veces lo notemos y sea como en automático, éste es fundamental en cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria.

Deberíamos ponerle un poco más de atención, pues ello nos permitirá cuidarlo y reducir esa incertidumbre con la que andamos, porque no nos alcanza.

¿Y sabes qué? En realidad no es tan complicado poner en orden tus finanzas, son principios básicos que debes convertir en hábitos, son pequeñas acciones, pero no por eso no son importantes, Roma no se construyó en un día, así que comienza ahora para que cuanto antes veas una diferencia sustancial en tu vida.

Toma un curso

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realiza cursos gratuitos todos los jueves a las 18:00 horas en sus oficinas centrales ubicadas en Insurgentes Sur 762, colonia Del Valle, CP03100.

