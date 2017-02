Conoce a Tongo el nuevo fenómeno de internet

El peruano poco a poco se ha ganado millones de seguidores con su peculiar estilo

Quizás al escuchar el nombre de José Abelardo Gutiérrez Alanya no te diga nada y podría pasar desapercibido, pero si escuchas el nombre de Tongo sabes de quién se trata.

A sus casi 60 años el hombre ha podido subsistir, si lo comparamos con sus colegas cantantes de cumbia, a quienes el tiempo golpeó.

En cantante dejó atrás sus temas y ahora toma a YouTube como su nueva casa y se siente como pez en el agua.

Es su nuevo escenario desde donde canta, baila y se da la licencia de calificar como “estreno mundial” cada videoclip que lanza. Youtubers internacionales comentan que sus creaciones que parecen sacadas de un libro de caricaturas.

Pero poco a poco este cantautor de contextura gruesa y ropas de colores a veces imposibles de definir puede sacarte una risa con sus ocurrencias. De repente, ya no lo recuerdan como aquel peruano creador de ‘La pituca’, sino, como al tipo que hizo de ‘Chop Suey’, una catástrofe internacional y las carcajadas de millones de visitantes en su canal de esta red social.

CUANDO INICIÓ

‘La pituca’ fue el tema que llevó a la fama al peruano hace ya algunos años, en él relata la historia de una chica que quería mucho a Tongo, pero que pasaba las noches llorando y sufriendo.

Tanto fue el éxito de este sencillo que este cantante se aventuró a traducirlo al inglés. Sí, una versión en otro idioma, claro con su sello característico.

Si bien es cierto que su grupo Imaginación le trajo varias satisfacciones, su talento lo llevaría por otros caminos que ningún otro cantante había explorado. El peruano se atrevió a hacer un cover de una canción épica de los años sesenta: ‘Let it be de The Beatles’.

Este tema fue tan famoso que marcó un antes y un después en su carrera. Este fue el primer paso que tomó para experimentar con otros sencillos muy famosos. Pero antes tuvo que hacer varios méritos para entrar en el mundo de YouTube.

EL FENÓMENO

Tongo, aparte de sus éxitos de cumbia tenía bajo su autoría dos temas muy pegajosos: ‘Leidi Bi’ y ‘Jaime pa’ presidente’. Pero, hambriento de canciones nuevas, decidió ir más allá y, ante el asombro de todos hace otro cover. Se trata de ‘Baby’, canción que catapultó a Justin Bieber a la fama mundial.

Con más de 20 mil visitas en su propia cuenta de YouTube, ‘Baby’ fue el primer video viral de Tongo.

El sencillo Sorry del mismo cantante canadiense, también decidió traducirlo al Tonglish (su estilo para temas en inglés) y fue una bomba: el videoclip llegó al millón de visualizaciones.

Tongo ya se podía codear con los mejores youtubers del mundo. Los videos de sus presentaciones no bajaban de las cinco cifras.

Ese sonido de su guitarra tan peculiar del género Chicha, supo combinarlo con temas tan conocidos como ‘Work’ de Rihanna y hasta con el mismísima entrada de Pokémon.

UNA FUERTE COMPETENCIA

Fue así que ‘Sweet Child Of Mine’ de Guns and Roses y ‘Chop Suey’ de System Of A Down fueron las siguientes víctimas de este artista.

Entre ambos videoclips suman alrededor de 6 millones de visitas. YouTube se convirtió en hogar de un nuevo fenómeno.

El Tonglish el fácil de cantar, una canción conocida delante de una cámara. Pero el valor agregado de los videos de Tongo es que las ediciones de los mismos son alucinantes como el mismo Tongo.

¿Tongo siendo expulsado de un volcán mientras toca guitarra?

El último éxito de este cantante es ‘Numb de Linkin Park’. La vorágine ya se venía venir: en menos de una semana, este videoclip cuenta con casi 1 millón quinientas mil visitas.

Ya nadie puede hablar de este peruano sin citar estas joyas de YouTube creadas por Tongo. Este cantante se ha ganado cuestionamientos y elogios por parte de otros youtubers internacionales. Incluso, en un video, aparece esquivando todas las críticas que le llueven. Y sí que lo sabe hacer bien.

Con información de Perú 21.