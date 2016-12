Conoce a los héroes que aparecerán en “Avengers: Infinity War”

Una de las grandes apuestas en cine de superhéroes para los próximos años en Avengers: Infinity War, la cual por fin nos mostrará la batalla entre los héroes de Marvel y el titán loco, Thanos.

Mucho se ha hablado de los personajes que estarán en la cinta, en un inicio Marvel manejo la ridícula cifra de 60 héroes en batalla, lo cual volvería al proyecto la cinta de superhéroes más cara de la historia. Ahora, según la página Movie Casting Call, que recopila los llamados de actores y actrices a diversas cintas, dio a conocer el nombre de los personajes que estarán en la obra, y no, no son las 6 decenas. Aquí los tienes:

– Thor

– Captain America

– Black Panther

– Scarlet Witch

– Hulk

– Hawkeye

– Ant-Man

– Vision

– Iron Man

– Winter Soldier

– Black Widow

– Nick Fury

– Star Lord

– Gamora

– Nebula

– Rocket Raccoon

– Groot

– Drax

– Wong

– Captain Marvel

– Doctor Strange

– Thanos (el gran villano de la obra)

Como podemos ver, aunque es una cantidad considerable, no es nada que no se pueda manejar (ya se demostró con Civil War o las diversas películas de X-Men con Fox); lo que sí llama la atención es que no vemos por ningún lado a Wasp, ni a Spider-Man.

Avengers: Infinity War se proyectará en salas de todo el mundo durante 2018.

Fuente: www.laparada.mx