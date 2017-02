Conoce a los bebés de un León Blanco y una Tigresa Blanca (FOTOS)

VIRAL.- ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo luciría el híbrido entre un león y una tigresa? Pues tengo una importante noticia que darte. Existen y su nombre es ligre. En Rusia los cruzaron hace mucho tiempo. Y su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Los machos tienen melena al igual que los leones y por lo general son de patas y colas más cortas que sus padres de raza pura.

A raíz de esto, ¿podrías llegar a imaginar cómo luciría un ligre de padres de color blanco? Pon atención a la historia e imágenes que compartimos a continuación. Podrás conocer a nada menos que 4 pequeños “ligrecitos”, hijos de Marfil un imponente león blanco y de Saraswati, una tigresa también de color blanco.

Reunieron a estos felinos en T.I.G.E.R.S. (The Institute of Greatly Endangered and Rare Species), un santuario en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y bueno, tras un intenso romance llegaron 4 pequeños que son únicos en el mundo entero.





SUS NOMBRES SON APOLO, YETI, ODLIN Y SAMPSON:

Ya son extremadamente lindos y simpáticos. Y bueno, con respecto a todo lo que crecerán es un completo misterio, ya que Hércules, su tío directo, es el gato más grande en el mundo y pesa nada menos que 450 kilos.





Con información de Upsocl