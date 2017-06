Confirman cárcel a 19 por caso ABC

México.- Un magistrado federal de Sonora confirmó que 17 ex funcionarios y dos socios de la Guardería ABC de Hermosillo son responsables de los delitos de homicidio y lesiones culposos por la muerte de 49 niños en el incendio de junio de 2009.

Edmundo Páez Alcalá, titular del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, confirmó las sentencias dictadas en mayo de 2016 por el juez Raúl Martínez, que declaró culpables a ex funcionarios regionales del IMSS, de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Hacienda local, en cuya bodega contigua a la guardería se inició el incendio.

A nueve acusados se les confirmaron penas de entre 28 y 29 años de cárcel, mientras que a los otros diez el magistrado se las redujo de 20 a 14 años y 8 meses.

Las sentencias anunciadas hoy no son definitivas, pues a los condenados les queda el amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, e incluso una posible revisión Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

El comunicado del Consejo de la Judicatura Federal no menciona los nombres de los sentenciados, pese a que ya no son procesados para que gocen del beneficio de la presunción de inocencia, sino delincuentes convictos que han sido condenados en dos instancias.

El año pasado trascendió que las penas más elevadas eran para la ex jefa del Departamento de Guarderías del IMSS Nohemí López Sánchez, el ex Delegado del IMSS en Sonora, César Leyva Lizárraga, el ex Coordinador estatal de Protección Civil, Willebaldo Alatriste, y Sandra Luz Téllez, socia de la guardería.

El juez y el magistrado aplicaron un criterio técnico extremadamente riguroso sobre el concurso de delitos para poder llegar a las penas elevadas por los homicidios y las lesiones, pese a no tratarse de ilícitos cometidos de manera intencional, y dicho criterio tendrá que ser revisado por las instancias superiores.

Si los amparos son negados, los acusados tendrán que purgar sus condenas, pues el tribunal unitario les negó beneficios de condena condicional o cualquier otro para evitar la cárcel, mismos que sólo operan para condenas menores de cuatro años.

“Fueron desatendidas las condiciones de las normas oficiales NOM-167-SSA1-1997, NOM-002-STPS-2000 y NOM-001-SEDE-2005, así como los reglamentos de Construcción y de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y su reglamento, así como el Bando de Policía y Gobierno para el referido Municipio, entre otros”, explicó el magistrado para justificar las condenas.

También se confirmó la absolución de tres supervisoras de guarderías del IMSS.