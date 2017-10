Confirma ‘El Bronco’ que va por Presidencia de México

- in Nacional

Monterrey, NL.- El Gobernador Jaime Rodríguez anunció hoy que el sábado presentará ante el INE su intención de contender por la Presidencia en 2018 como candidato independiente.

Durante una entrevista de radio a nivel nacional, el Mandatario aseguró que buscará firmas y pedirá el permiso de los ciudadanos de Nuevo León.

“Yo creo que sí voy a buscar esa posibilidad, primero hacer acá en Nuevo León un referéndum y creo que las firmas me darían esa posibilidad de iniciar a Nuevo León en ese sentido. Yo dije que tengo un compromiso con Nuevo León y quiero cumplirlo, pero quiero pedirle permiso a los ciudadanos de Nuevo León, no sé si me lo den”, aseguró el Mandatario.

A 72 horas horas de que venza el plazo para decidir su candidatura, Rodríguez confirmó que aunque todavía tiene algunos pendientes en el Estado, la Ley no le impide mostrar sus aspiraciones.

El Gobernador aseguró que conseguir las firmas sería un proceso difícil, pero confiaba en que en Diciembre estaría pidiendo licencia al Gobierno de Nuevo León para competir por una candidatura independiente.

