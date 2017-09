Conejitas despiden al visionario Hugh Hefner: “Cambiaste al mundo”

Jenny McCarthy, Jenna Jameson y Jayde Nicole, entre otras modelos que posaron para la revista, lamentaron la muerte de Hugh a los 91 años de edad.

Estados Unidos.- La muerte de Hugh Hefner no pasó desapercibida para algunas de las mujeres cuya sesión de fotos para Playboy las ayudó a llegar a la cima en el mundo del sbowbizz y el modelaje.

Minutos después de que las cuentas en redes sociales de la icónica revista confirmaran la partida de Hugh a los 91 años de edad, Jenny McCarthy, quien tuvo su primera aparición para el conejito en 1994, dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter en memoria del emprendedor y compartió una foto de una de sus portadas.

“Gracias por ser un hombre revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, en especial la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso”, escribió la modelo.

RIP #Hef Thank you for being a revolutionary and changing so many people’s lives, especially mine. I hope I made you proud. 😓#PMOY 94 ❤️ pic.twitter.com/sF9ARYgEpw

— Jenny McCarthy (@JennyMcCarthy) September 28, 2017