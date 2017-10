Conectará Nueva York y Cancún

- in Economía

By canal44

El acuerdo de cielos abiertos entre México y Estados Unidos le da mayor certeza a las aerolíneas de buscar nuevas opciones en ciudades de ambos países y en el caso de Interjet, le abre el espectro a sus planes de expansión, informó ayer Andrés Martínez Reynoso, director de Mercadotecnia de la aerolínea.

“Nuestra postura es que primero el que gana es el pasajero, mientras que a Interjet esta política le da certeza en ciertas rutas donde operaba con permisos provisionales”, agregó.

Indicó que en espera de ver el comportamiento del mercado ya analizan y buscan operar destinos como Chicago y Denver.

Martínez Reynoso ofreció una rueda de prensa para dar detalles del inicio, desde ayer, de un nuevo vuelo diario Cancún-Nueva York.

En ese sentido, dijo que se trata de un vuelo diario que despegará a las 6 de la tarde de Cancún, que será de 5 horas de vuelo en un Airbus 320 con capacidad para 150 pasajeros y que el costo del boleto es de 309 dólares (alrededor de $5,599 pesos).

Destacó que este tipo de aviones en otras aerolíneas se ofrece con 180 espacios, pero que la política de la aerolínea es no “retacar” los vuelos, sobre todo en uno de 5 horas, sino que vivan una experiencia de comodidad.Señaló que las expectativas son muy altas, que esperan que conforme avance la operación, esta frecuencia diaria vuele en diciembre con promedio del 75%, que así empezaron con otras operaciones como por ejemplo la de Miami.

Sobre las expectativas, indicó que luego de una muy buena temporada de verano, con la experiencia del año pasado que cerraron con 10 millones de pasajeros transportados, con 8.6 millones en el 2014, el pronóstico sería de alcanzar los 11 millones de usuarios, lo que sería un número excelente, sobre todo después de un año no tan sencillo.“El número es retador, pero la apertura de nuevos vuelos y llegada de aviones más grandes nos permite anticipar este pronóstico”, refirió.

De igual forma, destacó que se cuenta con la flota más nueva y joven de México, con un crecimiento exponencial, que en la actualidad está compuesta por 65 aeronaves, 43 Airbus A-320 y 22 Superjet, ambos equipados con lo último en tecnología.Además, dijo que están por incorporar 5 aviones más modelo 321 que empezarían volando desde Ciudad de México, pero que pronto incorporarían a Cancún, que en este momento les aporta el 30% de participación en espacios.

En cuanto a la red de rutas, refirió que cubriendo las necesidades de los viajeros de placer y de negocios, Interjet actualmente atiende 52 destinos, 37 en México y 15 internacionales, entre ellos Estados Unidos, a donde vuela a Dallas/Forth Worth, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando y San Antonio.Asimismo, indica que vuelan a La Habana, Santa Clara y Varadero en Cuba, además de Bogotá, Colombia; Guatemala; Lima, Perú y San José, Costa Rica.En el caso de Cancún, dijo que el vuelo a Nueva York se sima a los que tienen a Guadalajara, La Habana, Los Ángeles, Miami, Monterrey y Toluca.

En la reunión con medios locales, agregó que Cancún se convirtió ya en la segunda plaza en importancia en todo el país para la aerolínea y es prácticamente un “hub” que les permite no sólo posesionarse en el segmento turístico sino empresarial y de negocios.De igual forma, destacó que más allá de lograr entrar a operar en destinos tan importantes como lo son Cancún y Nueva York el verdadero reto está en garantizar el servicio en tierra.“En Nueva York ya tenemos un gran equipo, llegamos a la terminal 7 que es la más nueva en el JFK”, concluyó.— Agencia Infoqroo para Diario de Yucatán.

– See more at: http://yucatan.com.mx/qroo/conectara-nueva-york-cancun#sthash.YpmJdk8K.dpuf