Conductora mexicana asegura que tuvo sexo con Maluma

Grette Durán, una presentadora de la televisión de Cancún aseguró en una entrevista que después del concierto en esta ciudad del Maluma ella sostuvo relaciones sexuales con el cantante.

La joven, quien tiene 28 años, asegura que durante el concierto en Cancún ella fue la elegida por Maluma para subir a la tarima y recibir su beso como lo acostumbra a hacer el cantante en cada una de sus presentaciones.

Después de esto se encontraron tras bambalinas, aquí se besaron nuevamente y él le pidió el número de teléfono para más tarde llamarla e invitarla al hotel donde se hospedaba. El encuentro inició con una cena romántica y terminó en una habitación de hotel.

“Un medio local dijo que él me llevó detrás del escenario para tener sexo, pero no fue así. Ahí solo me dio un beso y me pidió mi teléfono. Después me contactó y me invitó a alcanzarlo en el hotel Hard Rock. Ahí fue donde tuvimos sexo“, relató Grette en entrevista con el periódico mexicano ‘Pásala’.

“Después de que nos quedamos solos, me besó y lo hicimos dos veces. Es muy apasionado. Tiene unas piernas muy bellas. Está como hecho a la medida. Cuando estaba arriba no me dejaba mover y después me puso de espaldas. Le gustan las mujeres sumisas”, agregó la también modelo,

Afirmando que nunca borrará de su memoria el mágico momento que vivió en compañía de Maluma. “Salí enamorada de ahí”, señaló Durán, quien abandonó la habitación del cantante colombiano cerca de las cinco de la mañana.