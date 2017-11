Conductora de Venga la Alegría impacta con un video

- in Espectáculos

En sus redes sociales a todos dejó con la boca a abierta al compartir este audiovisual

México.- Este 31 de octubre, muchas personas decidieron vestirse con sus mejores disfraces para celebrar Halloween, una festividad estadounidense que muchos mexicanos han adoptado.

En la televisión no fue la excepción y en el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, todos sus conductores optaron por diferentes atuendos. Ingrid Coronado se vistió de Chucky, Vanessa Claudio optó por un disfraz de las entrañas de un cuerpo humano, Tabata Jalil del personaje de Saw, Carlos Quirarte fue It, Patricio Borghetti de Zombie y Tani Rincón de Regan del Exorcista.

Foto de terror con Jorge Ortíz de Pinedo. #familiavla #vlainvitados #show #halloween #terror #miedo #caracterización #disfraces A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva) on Nov 1, 2017 at 9:04am PDT

Y hablando de esta última, un video que decidió compartir en su cuenta de Instagram logró impactar a sus seguidores, y es que la michoacana hizo algunos movimientos que caracterizan a su personaje en la película, Tania decidió hacer un arco y dar algunos pasos bocaarriba, esto causó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, muchos se preguntaron cómo le hizo Tania para realizar esa contorsión.

#Regan #ElExorcista A post shared by Tania Rincón (@taniarin) on Oct 31, 2017 at 9:01am PDT

AQUÍ ALGUNOS COMENTARIOS

“No te pases!!!! Sí me dió miedo!!!”

“Hay weee … Como te doblas!!! Que impacto”

“Es una gran deportista y contorsionista.”

“Excelente disfraz, quedaste igual que Reagan”

“Que pedoooooo?! No se si me da risa o miedo o todo a la vez”

“Muy buena interpretacion”

“Me impresionante mucho no cabe duda que eres multifacética felicidades Tania”

“Super real muy bien Tania Rin…y muy originales sus disfraces nada que ver con los de Hoy….se la ganaron..”

“Muy cool ,te viste muy genial, sin duda muy chido ,te amo ”

“O no tania solo porque sé que es un disfraz y tú eres muy linda si no que miedooooo”

